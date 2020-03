MDG: Risikabelt å fjerne flypassasjeravgifta

innenriks

– Vi er samde i at ein må sørgje for at flyselskapa ikkje går konkurs, men å fjerne flypassasjeravgifta over så lang tid er risikabelt. Det er ikkje no vi vil at det skal bli billegare å fly, verken for koronakrisa eller klimakrisa, seier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG.

Det ville vore naturleg heller å redusere momsen med tilbakeverkande kraft, meiner Bastholm.

– Det hjelper selskapa utan å invitere til meir flyreiser, seier ho.

Ho er òg kritisk til at det blir foreslått kutt i formuesskatten.

– Det er ein ideologisk kjepphest for regjeringa, meir enn eit krisetiltak. No gjeld det å redde det breie næringslivet som dreiv smått og med knappe marginar, og blir ekstra hardt ramma.

Ho meiner at mange no risikerer å måtte gå frå hus og heim.

– Å sleppe formuesskatt på ein formue dei ikkje har, hjelper ikkje desse, seier ho.

Momsen til reiseliv, kollektivtransport og kulturen burde dessutan vorte sett ned, meiner Bastholm.

(©NPK)