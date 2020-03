LO ikkje nøgde med krisepakken

innenriks

– Når ein reduserer lønnsplikta til arbeidsgivar frå 15 til 2 dagar, tyder det eit betydeleg inntektstap for mange. Det er urimeleg at arbeidstakarar skal ta rekninga, seier LO-leiaren til NTB.

Han understrekar at han er fornøgd med at regjeringa hjelper bedriftene gjennom endringar i permisjonsreglane som vart lagde fram i krisepakken fredag, men meiner styresmaktene bør dekkje inntektstapet som følgje av at permitterte arbeidstakarar no går over på dagpengar nesten to veker tidlegare.

– Det er viktig at vi sikrar folk kjøpekraft, elles vil inntektsfallet ramme økonomien i neste fase, seier Gabrielsen.

Lite til kulturlivet

LO-leiaren meiner det er gjort for lite for å redde kulturlivet, som no må handtere at alle arrangement er avlyste i to veker. Særleg går dette utover frilansarar.

– Det er skuffande at det ikkje kjem nokon eigne tiltak til kulturlivet. Ein bør sjå til Danmark, som kom med ein eigen krisepakke til kulturnæringa. Ein bør sørgje for inntektssikring for dei som jobbar i den sektoren, seier Gabrielsen.

Vil forlengje omsorgspermisjonen

I dag kan ein bruke omsorgspermisjon i ti dagar for å ta vare på barn som må vere heime frå stengde skular og barnehagar. Det meiner Gabrielsen er altfor lite.

– Omsorgspermisjonen må vare så lenge barnehagen og skulen er stengd. Det skaper uvisse for inntekta, men også ein smitterisiko dersom foreldre tyr til alternativ barnepass, seier han.

Gabrielsen understrekar at han håpar stortingsfleirtalet vil følgje opp klagene hans når krisepakken blir behandla i Stortinget.

