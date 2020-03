innenriks

Alle gudstenester og arrangement i Den norske kyrkja er avlyst dei neste to vekene på grunn av koronaviruset.

– Den ekstraordinære situasjonen med pandemi gjer at det etter hovudavtalen er opning for å også permittere kyrkjetilsette, men vi går ikkje ut med ei generell oppfordring om å permittere, seier direktør Ingrid Tenfjord i arbeidsgivaravdelinga i KA – Arbeidsgivarorganisasjon for kyrkjelege verksemder til Dagen.

