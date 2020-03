innenriks

Bakgrunnen for karantenen var at Folkehelseinstituttet varsla oppdaterte råd for personar som bur i same husstand som personar i heimekarantene. Støre måtte bli heime sidan sonen hans var i karantene etter å ha vore i utlandet.

Kort tid seinare vart det klart at Folkehelseinstituttet likevel ikkje innfører eit slikt råd, og Støre var dermed ikkje aktuell for karantene lenger.

