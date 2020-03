Fagforbundet vil ha større krisepakke til helse- og omsorg

innenriks

Ho meiner at helse- og omsorgstenestene må få mykje meir for at det skal monne.

– Når regjeringa i dag berre set av 250 millionar kroner, forventar vi at det kjem langt meir i dei neste krisepakkane. Medlemmene våre i helsevesenet og eldreomsorga står føre ein enorm jobb for å gi nødvendig helsehjelp og hindre at koronaviruset brer om seg, Nord.

Fagforbundet krev at kommunane må sitje igjen med ein større del av skatteinntektene, og at staten tar kostnadene med redusert skatteinngang.

Mette Nord understrekar at det er heilt avgjerande at regjeringa no bidreg til at tilsette i primær- og spesialisthelsetenesta får tilgang til det dei treng av medisinsk utstyr og smittevernutstyr.

(©NPK)