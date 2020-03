FHI: – Vi har ikkje kontroll på smittespreiinga

innenriks

– Vi har ikkje kontroll på smittespreiinga som føregår ute i samfunnet, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på ein pressekonferanse hos Helsedirektoratet fredag.

– Det er jo bakgrunnen for dei tiltaka som vart sett i verk i går, legg ho til.

Nye testregime

Blant dei nye tiltaka er endring i reglane for kven som skal testast for covid-19-viruset. Fredag vart det kjent at folk som er i heimekarantene ikkje lenger skal testast sjølv om ein har lette symptom på sjukdom. Testing er reservert for visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftvegssymptom.

– Vi er nøydde til å prioritere. Testkapasiteten er avgrensa, og vi kan ikkje teste alle, seier Stoltenberg, men føyer til at mange blir testa, og at testkapasiteten er aukande.

Så langt har drygt 10.400 personar vorte testa, først og fremst folk som har vore i Italia og Austerrike, og dessutan personar som har hatt nærkontakt med folk som har fått påvist smitte.

Fare for mørketal

– Kor stor er faren for mørketal, og kva tyding har dette for å vite om epidemien er på retur eller ikkje?

– Det er eit viktig spørsmål, som er grunnen til at vi no ser på testkriteria på nytt. Vi har mørketal, det er heilt sikkert, seier Stoltenberg.

– Men vi skal ikkje teste færre, vi skal teste fleire, understrekar ho.

Ny vurdering

Testkriteria er no opp til endå ei vurdering, opplyser FHI-direktøren.

– Vi må sørge for å teste slik at vi får best mogleg oversikt over smittesituasjonen i befolkninga og fangar opp dei som er viktigast å fange opp, både for å sørge for sårbare grupper og hindre vidare smittespreiing, seier Stoltenberg, som også erkjenner at dei tala FHI har over smitta, ikkje gir eit riktig bilde av situasjonen.

Av dei 750 som FHI hadde registrert som smitta ved midnatt natt til fredag, er smitteforløpet hos 18 personar ukjent. Ni er under avklaring, medan resten er smitta i Italia eller Austerrike.

