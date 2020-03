Endeleg vedteke at mulla Krekar blir utlevert til Italia

innenriks

Mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad som han eigentleg heiter, vart vedteken utlevert til Italia 12. februar. Der vart han i fjor sommar dømd til tolv års fengsel for å ha planlagt terror.

Krekars advokat, Brynjar Meling, sende klage på vedtaket 4. mars. Etter at klaga ikkje vart teken til følgje av Kongen i statsråd fredag, er vedtaket endeleg.

– Dermed er det endeleg vedteke at Ahmad skal utleverast til Italia. Eit endeleg utleveringsvedtak skal i utgangspunktet effektuerast så raskt som mogleg. Det er på vanleg måte norsk og italiensk politi som sørgjer for at utleveringsvedtaket blir sett i verk, skriv Justis- og beredskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Av omsyn til situasjonen i Italia, vil norske og italienske styresmakter vente på effektueringa. Effektueringa vil skje så raskt det lèt seg gjere.

Mulla Krekar er i første omgang varetektsfengsla fram til 25. mars.

– Utleveringslova opnar opp for å halde den etterlyste varetektsfengsla i fire veker etter at utleveringsvedtaket vart endeleg, og i særlege tilfelle kan retten forlengje fengslingsperioden, står det i pressemeldinga.

Krekars forsvarar, advokat Brynjar Meling, har varsla at han vil føre saka inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.