Britisk politi med ny appell i Magnussen-drapet

Det er no 12 år sidan den 23 år gamle norske studenten vart funnen drepen i London 14. mars 2008.

Farouk Abdulhak, som no er 33 år gammal, vart raskt identifisert som mistenkt i saka. Han forlét Storbritannia kort tid etter døden hennar og reiste til Egypt og deretter vidare til Jemen.

– Dei siste tolv åra har Martines familie og etterforskarane mine halde denne saka i medvitet til allmenta. Det må vere klart for Farouk Abdulhak at ho ikkje kjem til å forsvinne, og at statusen hans som ettersøkt blir verande uendra, seier Andy Partridge, sjefetterforskar ved avdelinga for drap og alvorleg kriminalitet ved Metropolitan Police.

Han seier vidare at den vørdnaden, viljestyrken og motet som Magnussen-familien har vist dei siste 12 åra, står i sterk kontrast til åtferda til Abdulhak.

– Han har valt å flykte, valt å gøyme seg, i eit håp om at denne saka ville forsvinne – alt handlingane til ein feiging, seier Partridge.

(©NPK)