Ap: Regjeringa lèt vanlege folk ta for stor del av støyten

innenriks

Partiet stiller seg bak dei helsefaglege pålegga som vart innførte torsdag.

– Men det dei no har lagt fram for norsk økonomi og for vanlege arbeidsfolk, speglar ikkje alvoret i situasjonen. Vi meiner at den sosiale profilen for personleg økonomi for vanlege folk er for svak, seier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik.

Etterlyser sosial profil

Ap meiner dei foreslåtte endringane i permisjonsregelverket skuvar økonomisk belastning over på arbeidstakarar. Staten må dekkje tapet dei tilsette får, meiner dei.

Dessutan vil partiet ha det dei omtalar som ein meir sosial profil på tiltaka. Det omfattar:

* Folk som blir ramma, må få moglegheit til å utsetje innbetaling av utgifter til straum og kommunale avgifter.

* Dei som må vere heime med barn, må få omsorgspengar alle dagane dei har fråvær frå skule og barnehage på grunn av sjukdom eller karantene.

* Foreldre skal ikkje betale full pris for barnehage og SFO medan desse er stengde.

– Vi meiner òg at det trengst sterkare lut for å sikre bransjar og bedrifter som slit. Her har vi òg fleire forslag, seier Tajik.

Vil utsetje skattar og avgifter

Ap foreslår å utsetje fleire skattar og avgifter med effekt, særleg arbeidsgivaravgifta, slik at tilsette ikkje mistar jobben. Meirverdiavgift og trygdeavgift er òg aktuelt.

Partiet foreslår lånegaranti for bransjar som slit for å sikre enklare tilgang på kapital i ein overgangsfase. Dessutan meiner Ap at det er behov for kompensasjonsordningar for sektorar som er særleg ramma.

(©NPK)