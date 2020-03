Aker Solutions og Kværner sender heim fleire hundre utanlandske arbeidarar

innenriks

– Det vil ikkje vere forsvarleg å huse mange hundre personar i heimekarantene i brakker over lang tid, og vi meiner derfor at det er betre for alle partar at dei reiser heim i staden, seier pressekontakt Cathrine Gjertsen i Aker Solutions til Stavanger Aftenblad.

Arbeidstakarane er frå land utanfor Norden og jobbar for bemanningsbyrå på verfta i Egersund og Sandnessjøen. Byråa har fått beskjed om å setje i verk heimreise. Gjertsen seier at alle som reiser, er friske.

Dersom nokon har symptom, vil dei bli følgde opp i samsvar med gjeldande retningslinjer, seier ho.

Kværner sender 1.200 arbeidarar ut av landet med sjartra fly fredag, ifølgje Sunnhordland og Sysla.

Totalt er det snakk om 1100 arbeidarar frå Kværner Stord og 120 arbeidarar frå Kværner Verdal.

