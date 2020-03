innenriks

Det skriv Hamar Arbeiderblad.

– Vi er no inne i ein ny fase. Smittespreiinga har eskalert på kort tid, og smitten skjer no innanlands. Det er viktig at vi alle bidreg med det vi kan for å avgrense smittespreiinga, seier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Dei nye tiltaka er i tråd med tilrådingane frå Fylkesmannen i Innlandet, som i går uttrykte ønske om meir kraftfulle tiltak for å avgrense smitten.

