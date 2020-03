Ulik oppfatning mellom Grande og valkomiteen i Venstre

innenriks

Venstre-leiar Trine Skei Grande overraska alle, inkludert partifellane sine, då ho onsdag gav beskjed om at ho går av som Venstre-leiar og statsråd og heller ikkje ønsker attval til Stortinget. Til VG seier Grande at ho gav beskjed til valkomiteen om at ho ville trekke seg dersom den kunne bli samd om ein annan kandidat. Det skal likevel ikkje ha skjedd og derfor var ho innstilt på å halde fram eitt år som Venstre-leiar.

Leiaren av valkomiteen i partiet kjenner seg ikkje igjen i Grandes versjon.

– Det var ein samla valkomité som opplevde at Trine Skei Grandes ønske var å halde fram, seier leiar Per A. Thorbjørnsen i Venstres valkomité. Han seier valkomiteen samla peika på Grande etter Abid Raja godkjente at ho ville halde fram og at Sveinung Rotevatn avviste at han var leiarkandidat.

Alternativet at ho skulle veljast, men trekke seg etter eitt år, seier han aldri var aktuelt, sidan vedtektene til partiet fastslår at leiaren blir vald for to år.

Thorbjørnsen seier at innstillinga frå valkomiteen ikkje var det einaste alternativet, men vil ikkje fortelje detaljar frå arbeidet i komiteen.

(©NPK)