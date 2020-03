Talen til statsminister Erna Solberg om koronatiltaka

innenriks

Kjære alle saman!

Vi står midt i ei vanskeleg tid for Noreg og for verda.

Noreg blir sett på ein stor prøve.

Både som samfunn, men også vi som einskildmenneske.

I denne perioden vil vi alle få ein annleis kvardag.

Dei drastiske tiltaka vi no set i verk, gjer vi i håp om å stanse viruset.

Korona-viruset spreier seg raskt.

Det fører til frykt og redsel hos både barn og vaksne.

Eg forstår godt den frykta.

No har vi ein ny situasjon der vi har dei første tilfella vi ikkje kan spore tilbake til smitte i utlandet.

Vi veit at mange fleire vil bli smitta i dagane som kjem.

Vi er med dette over i ein ny fase i kampen mot denne smittsame sjukdommen.

Viruset smittar når menneske samlast og er tett på kvarandre.

Derfor er det no heilt avgjerande at alle innbyggjarane i landet tek del i ein dugnad for å bremse smitten.

Det skal vi gjere i solidaritet med eldre, kronisk sjuke, og andre som er spesielt utsette for å utvikle alvorleg sjukdom.

Vi må alle verne oss sjølv, for å verne andre.

Vi står saman gjennom denne perioden – ikkje med klemmer og handtrykk – men ved å halde avstand.

Det krev mykje av kvar og ein av oss. Vi må bry oss om kvarandre og hjelpe kvarandre som best vi kan.

Vi har greidd å kome oss gjennom tøffe tider før – eg er heilt sikker på at vi skal klare det også no.

Scenarioa viser at fleire menneske vil døy av korona i Noreg.

Fleire vil oppleve å få planlagde operasjonar utsette som følgje av kapasitetsutfordringar i helsesektoren.

Kvardagen til mange blir snudd på hovudet.

Derfor set vi i verk no drastiske tiltak i håp om å stanse viruset.

Vi har allereie innført fleire tiltak for å hindre smittespreiing i tråd med faglege råd.

Men desse tiltaka er ikkje lenger nok.

I dag kjem regjeringa med dei sterkaste og mest inngripande tiltaka vi har hatt i Noreg i fredstid.

Tiltaka kjem til å ha stor innverknad på den personlege fridommen vår.

Det er tiltak som grip direkte inn i kvardagslivet vårt og korleis samfunnslivet vårt fungerer.

No er dette heilt nødvendig.

Eg hadde i går møte med dei parlamentariske leiarane, og vil takke partia for gode innspel og tilbakemeldingar.

Det politiske Noreg står samla om å bruke kraftfulle tiltak.

Det viktigaste no er å sikre liv og helse til innbyggjarane i landet.

Dette gjer vi med ei rekkje nye tiltak:

* Alle barnehagane i landet, skular, vidaregåande skular, høgskular og universitet blir stengde.

* Barnehagebarn og barn på småskuletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjonar, får eit omsorgstilbod i barnehagen og skulen sin.

* Vi må hugse på kven vi no skal verne om. Vi kan derfor ikkje overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppene.

* Helse- og omsorgsministeren vil kome tilbake til resten av tiltaka.

Dette blir ei belastning for både bedrifter og familiar.

Og sjukedagar med barn kjem til å bli utvida i regelverket, og vi skal bidra til at vi i den totale pakken på økonomiske tiltak òg hjelper bedrifter framover.

Helsetenesta i Noreg er blant dei aller beste i verda.

No førebur helsepersonell seg landet rundt på den største utfordringa dei har møtt nokosinne.

De skal vite at de har vår støtte og tillit til å gjere jobben dykkar.

I Noreg står vi saman når det gjeld.

Vi mobiliserer til dugnad og samarbeid i små og store lokalsamfunn. No er dette viktigare enn nokon gong.

Viruset er så smittsamt at vi ikkje kan ta på kvarandre.

Men vi skal ta vare på kvarandre.

Dei siste dagane har organisasjonar, bedrifter og kommunar teke mange initiativ for å avgrense smitte. Dei har teke råda på alvor, og teke ansvarlege val.

Det er veldig bra. Og vi må gjere meir av dette. Alle må tenkje gjennom kva dei kan gjere for å avgrense smitten.

Tek vi hardt i no, kan vi heller sleppe litt opp seinare.

Vi må handtere denne krisa utan å skape store varige problem på norsk næringsliv. Vi kjem tilbake til dei mest akutte tiltaka for dette i morgon.

Men også næringslivet er tent med at smitten ikkje spreier seg slik at endå fleire må vere heime endå lenger.

No må vi uansett setje liv og helse først.

For kvarandre. Og for alle dei vi er glade i.

