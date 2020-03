Svake bustadtal – bustadprodusentane fryktar koronaeffekt

innenriks

Salet i årets to første månader ligg 12 prosent under fjoråret, medan igangsetjing av nye bustader ligg 10 prosent under fjoråret.

Desse tala inkluderer ikkje verknaden av koronaviruset, nedgang i oljeprisen og det kraftige børsfallet, påpeikar administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

– Vi fryktar for situasjonen for bankane, og at dette kan føre til bråstopp i bustadbygginga og store sysselsetjingsmessige konsekvensar, understrekar Jæger.

Han trur mange prosjekt ikkje vil la seg gjennomføre som planlagt på grunn av den urolege situasjonen.

Bustadprodusentane viser til at bygging av einebustader og småhus i randsona av byane har vore ein viktig buffer i nedgangstider tidlegare og meiner regjeringa derfor må lempe på krava om knutepunktbygging.

(©NPK)