Skular over nesten heile landet blir stengde som følgje av koronautbrotet

innenriks

I Oslo stengjer alle barnehagar og barneskular frå og med måndag, medan ungdomsskular og vidaregåande skular blir stengde frå fredag.

– Dei tiltaka vi no set i verk, er svært inngripande og får store konsekvensar for folket i byen. Vi gjer dette no fordi vi fryktar at konsekvensane av å ikkje gjere det vil vere større. Det viktigaste no er å hindre spreiing av smitte og tryggje innbyggjarane våre, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Viss mogleg ønskjer kommunen at foreldre med barn i barnehage og barneskule held barn heime frå og med fredag.

Det er uklart kor lenge skulane held stengt. Johansen, skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og helsebyråd Robert Steen (Ap) møter pressa klokka 13.

Stengt i Vestland i fjorten dagar

Dei same grepa blir tekne i Bergen, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) fortel at kommunen jobbar med ei ordning for barn av helsepersonell. Denne skal gjere det mogleg at føresette som har ein samfunnskritisk funksjon, framleis kan utføre denne, skriv Bergens Tidende.

I første omgang gjeld stenginga i fjorten dagar.

Også i Samnanger kommune er det vedteke å stengje alle skular. Dei vart stengde frå torsdag.

Vestland fylke stengjer alle dei vidaregåande skulane sine i fjorten dagar frå fredag. Det blir nettbasert heimeundervisning for elevane, opplyser fylkeskommunen.

Stengje skular og tannklinikkar

I Innlandet blir alle vidaregåande skular stengde, og dessutan alle tannklinikkar. Det gjeld frå fredag og inntil vidare, skriv Hamar Arbeiderblad.

– Vi er no inne i ein ny fase. Smittespreiinga har eskalert på kort tid, og smitten skjer no innanlands. Det er viktig at vi alle bidreg med det vi kan for å avgrense smittespreiinga, seier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Dei nye tiltaka er i tråd med tilrådingane frå Fylkesmannen i Innlandet, som i går uttrykte ønske om meir kraftfulle tiltak for å avgrense smitten.

Nordland, Troms og Finnmark stengjer av

Fjernundervisning

Trøndelag fylkeskommune stengjer alle vidaregåande skular inntil vidare.

– Fylka kjem til å stengje dei vidaregåande skulane innan kort tid, opplyser fylkesordførar Tore Sandvik.

Frå før av har ei rekkje kommunar i Trøndelag vedteke å stengje skulane sine.

Dei prøver å gjennomføre undervisninga som fjernundervisning.

(©NPK)