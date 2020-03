Sats stengjer alle treningssentera sine

innenriks

Det skriv selskapet i ei børsmelding torsdag. Stenginga trer i kraft frå klokka 12:00 og alle medlemskap blir sette på vent. Sats har meir enn 70 treningssenter i Noreg, og dessutan ei rekkje sentrum i Sverige, Danmark og Finland.

«Som ein marknadsleiar i Norden er det viktig for Sats å ta et utvida ansvar og bidra til den generelle folkehelsa, også i vanskelege situasjonar som denne,» skriv selskapet i børsmeldinga. Dei opplyser òg at dei vil tilby treningsprogram på nett under stengingsperioden.

(©NPK)