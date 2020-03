SV og Raudt ber regjeringa nekte mottakarar av virusstøtte å betale utbyte

innenriks

Regjeringa varsla tysdag fleire tiltak som skal leggjast fram fredag skal hjelpe bedrifter som er råka av virusbrotet. Fritak frå formuesskatt og at staten skal dekkje utgifter til permisjon, og dessutan returbetaling av innbetalt skatt for bedrifter som slit med underskot, er blant ordningane.

No ber SV og Raudt regjeringa setje ned foten for at selskapa som mottakarar av krisehjelpa òg skal betale ut utbyte.

– Regjeringa må stille krav om å avgrense utbytet og stans i leiarbonusar for bedrifter som får krisehjelp, seier Kari Kaski i SV til Klassekampen.

Ho meiner det òg bør stillast som krav at leiarlønningar blir frosne i selskapa.

– Det er heilt rimelege krav som bidreg. Staten gir støtte for å styrkje likviditeten og hindre at bedrifter går konkurs. Det ville vere heilt meiningslaust viss pengar blir tekne ut av bedrifta for å påskjønne sjefar og aksjonærar, seier Bjørnar Moxnes i Raudt, som stiller seg bak kravet.

Finansdepartementet har ikkje svara avisa på om det blir stilt vilkår for å få støtta.

(©NPK)