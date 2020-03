SSB skrotar økonomiske prognosar

innenriks

Både den planlagde pressekonferansen og sjølve publiseringa av prognosane er avlyste.

Årsaka er den stadig aukande uvissa knytt til spreiinga av koronaviruset og konsekvensane som tiltaka mot spreiinga av viruset har for økonomien både i Noreg og i verda elles.

– Det dokumentet vi hadde, var basert på eit verdsbilete som no har endra seg, seier SSB-forskar Thomas von Brasch til NTB.

Han forklarer at SSB vanlegvis bruker to–tre veker på å utarbeide sine faste kvartalsrapportar om konjunkturtendensar i Noreg og verda. Så blir det sett strek.

– Men no er det eit heilt anna bilete som pregar økonomien enn for berre to dagar sidan. Det gjer det vanskeleg å gi eit presist anslag over den økonomiske utviklinga. Derfor har vi valt å avlyse, seier Brasch.

Neste rapport om konjunkturtendensane skal etter planen bli lagd fram i juni.

