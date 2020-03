Oslo blir stengt ned: – Vi er i ei krise

innenriks

– Vi er i ei krise, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse i Oslo rådhus torsdag ettermiddag.

Der varsla han drastiske nye tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset:

* Alle arrangement med meir enn 50 deltakarar blir forbodne. Det tyder òg at barar og restaurantar i Oslo blir forbodne å ta imot fleire enn 50 gjester om gongen.

* Alle kommunalt tilsette skal jobbe heime viss det er mogleg.

Johansen varsla òg at alle barnehagar og barneskular i Oslo skulle stengjast frå og med måndag, medan ungdomsskular og vidaregåande skular skulle stengje frå fredag.

Like etterpå varsla likevel statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) at alle utdanningsinstitusjonar – barnehagar, skular og høgare utdanning – blir stengde frå klokka 18 torsdag.

Alle må bidra

Byrådsleiaren understrekar at alle som bur i hovudstaden, har eit personleg ansvar for å bidra til å hindre smitte.

– Jo større ansvar kvar og éin av oss tek, jo lettare og raskare kan vi teste dei som trur dei er smitta, behandle dei som er smitta, og verne dei mest sårbare menneska i samfunnet vårt, sa Johansen.

Han oppmoda alle til å avgrense sosiale samkomer og møte til det minimale.

– Vi er ein reiseglad og mobil by. Så det vi fryktar, er at det er mange som er berarar av smitten, som ikkje har testa seg og veit om det, og som kanskje jobbar i funksjonar der dei igjen kan bidra til meir smitte. Eg er redd for at vi kan få ein kraftig topp no om nokre få dagar, seier Johansen til NTB.

Han meiner mørketala sannsynlegvis er store. For helsevesenet i Oslo kan situasjonen raskt bli prekær.

– Vi er redde for at helsesystemet vårt kan knele, seier Johansen.

Lovar barnepass

Kommunen jobbar samtidig med tiltak for å sikre at samfunnskritisk personell med små barn kan halde fram med å jobbe. Det gjeld personell i helsevesenet, brannvesenet, vatn, avløp og renovasjon og straum.

Kommunen jobbar no «på spreng» for å få på plass ei ordning for barnepass for desse gruppene, ifølgje skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Johansen understrekar at mange blir råka.

– Dei tiltaka vi set i verk, er svært inngripande og får store konsekvensar for livet til folket i byen. Men ekstraordinære tiltak er nødvendige i ein ekstraordinær situasjon.

Kollektivtiltak

Kommunen varslar òg grep for å hindre smitte i kollektivtrafikken i Oslo.

Sjåførane skal skjermast så mykje som mogleg frå passasjerane. Dørene framme på bussar og trikkar vil derfor bli haldne stengde, og det vil ikkje vere mogleg å betale kontant.

Det blir òg vurdert om ein skal stoppe på alle stoppestader og opne dørene automatisk, slik at passasjerane slepp å trykkje på «stopp»-knappen.

I tillegg vil utrullinga av bysyklane bli flytta fram i tid.

Arild Hermstad (MDG), vikarierande byråd for samferdsel og miljø, seier det allereie har vore ein nedgang i talet på kollektivpassasjerar i hovudstaden.

– Generelt verkar det som at Oslo-folk har teke til seg råda, seier han.