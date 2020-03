Norwegian og SAS flyr som normalt til USA torsdag

innenriks

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump eit innreiseforbod for utanlandske statsborgarar som har vore i Schengen-området dei siste to vekene. Reisande frå Europa blir stoppa i 30 dagar for å avgrense koronasmitten, og forbodet gjeld frå laurdag.

SAS flyg som planlagt til og frå USA torsdag 12. mars og fredag 13. mars frå Oslo, København og Stockholm. Det er enno ikkje vedteke kva som skjer vidare framover.

– Det er mange passasjerar som kontaktar oss no, og vi forstår at mange opplever situasjonen som uavklart, skriv pressesjef John Eckhoff i ei pressemelding.

Sterkt prega

SAS oppmodar reisande til å lytte til råda og tilrådingane frå styresmaktene og følgje med på nettsida, som blir jamleg oppdatert.

– SAS følgjer situasjonen fortløpande og vil halde rørte passasjerar oppdaterte om eventuelle endringar og kanselleringar.

Både SAS og Norwegian er sterkt prega av koronakrisa og har kansellert høvesvis 2.000 og 3.000 flyavgangar i tida framover.

Norwegian stuper

Norwegian-aksjen har fått hard medfart på børsen dei siste vekene. Etter eit fall på 15 prosent onsdag heldt nedturen fram torsdag. I 11-tida var aksjen ned 20 prosent på børsen.

– Vi er sjølvsagt klare over restriksjonane som har kome frå USA, men vi må kome tilbake med meir informasjon litt seinare i dag. Per no opererer flygingar til og frå USA som normalt, skriv pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i Norwegian i ein e-post til NTB torsdag morgon.

