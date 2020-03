Norwegian: USA-trafikk som normalt

innenriks

– Vi er sjølvsagt klar over restriksjonane som har komme frå USA, men vi må komme tilbake med meir informasjon litt seinare i dag. Per no opererer flygingar til og frå USA som normalt, skriv pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i ein e-post til NTB torsdag morgon.

Flyselskapet er til liks med SAS og andre flyselskap sterkt prega av koronakrisa og har kansellert 3.000 flyavgangar dei neste månadene.

Aksjen har fått hard medfart på børsen dei siste vekene og fall vidare onsdag då sluttkursen enda på 9,53 kroner, eit fall på drygt 15 prosent.

(©NPK)