Noreg på tredjeplass i del smitta

innenriks

Onsdag kveld var det ifølgje oversikta til VG registrert 629 stadfesta tilfelle av koronavirus i Noreg. Noreg ligg dermed på ellevteplass på verdsbasis i talet på smitta.

Men ser ein på talet på registrerte smitta per innbyggjar, kjem Noreg vesentleg høgare på lista. Nivået ligg torsdag morgon på om lag 116 smitta per éin million innbyggjarar.

Berre to land har per i dag ein høgare smittedel enn dette: Italia med 206 smitta per éin million innbyggjarar, og Sør-Korea med 151 smitta per éin million innbyggjarar.

Det høgaste talet smitta finn ein i Kina. Der var det onsdag registrert i alt 80.778 tilfelle av koronavirus.

Men med eit folk på 1,4 milliardar menneske blir det berre 56 smitta per million.

