Noreg på topp i rettssikkerheitsindeks

innenriks

– Det er gledeleg at Noreg igjen kjem i topp på denne indeksen, seier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen i ein kommentar til undersøkinga.

World Justice Project (WJP) la nyleg fram rettssikkerheitsindeksen for 2020. I toppsjiktet ligg alle dei nordiske landa. WJP måler kvart år korleis eit utval menneske i dei undersøkte landa opplever rettssikkerheita si. Landa blir rangerte etter åtte dimensjonar, med 38 ulike faktorar. Høgaste mogleg score er 1,0.

Noreg skårar høgast i verda på to dimensjonar; open forvaltning (0,89) og velfungerande straffeprosess (0,83). Noreg skårar òg som nummer to av dei 128 landa på fire andre dimensjonar.

Sven Marius Urke seier at det å hamne i toppen i rettssikkerheit i ei global undersøking er noko norske borgarar bør feire. Noregs pallplassering på rettssikkerheit er med på å bidra til eit betre liv for einskildmennesket. Samtidig blir næringslivet meir konkurransedyktig.

Rapporten indikerer at rettssikkerheit på det globale nivået er veg ned. 2020 blir det tredje året at WJP kan vise til at færre land får betre rettssikkerheit enn dei som får dårlegare. Samanlikna med i fjor er det i alle verdsdelar ein slik nedgang. USA er for første gong ikkje blant topp 20 av landa med rettssikkerheit.

Dårlegast ut av indeksrapporten kjem Venezuela med ein score på 0,27.

(©NPK)