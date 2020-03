Nordea åtvarar mot «total nedsmelting»

innenriks

– For å unngå ei total nedsmelting vil Noregs Bank måtte tilføre likviditet veldig raskt. Banken må derfor handle før rentemøtet neste torsdag, skriv Nordea Markets i ei oppdatering torsdag.

Meklarhuset opnar for at likviditetstiltaka kan kome i ei eiga kunngjering, eller at sentralbanken i same slengen kuttar styringsrenta.

Ifølgje Nordea Markets kan krisetiltak frå Noregs Bank kome allereie fredag eller dei næraste dagane.

Oslo Børs stupte frå start torsdag. Samtidig blir norsk økonomi ramma hardt av det brå oljeprisfallet i kjølvatnet av spreiinga av koronavirus.

