– Som ansvarleg statsråd for matvareforsyninga er eg oppteke av at det ikkje er nødvendig å hamstre. Sjølv om nokon kan oppleve tomme hyllar no, så er det nok mat og andre daglegvarer til alle. Det vil komme etterforsyningar fortløpande. Vi har dagleg kontakt med rådet for matvareberedskap og følgjer situasjonen tett, forsikrar Nybø.

I ei felles fråsegn har dei store matvarekjedene oppmoda om å unngå hamstring. Daglegvarebutikkane har nok varer og hamstring er unødvendig.

