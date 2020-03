MDG vil evakuere asylsøkjarar frå Lesvos: Ber KrF setje hardt mot hardt

innenriks

– Eg synest KrF har vore skuffande stille i det som akkurat no er den største humanitære krisa i Europa, seier Bastholm til NTB.

Ho viser til Moira-leiren på den greske øya Lesvos, der det no bur 19.000 asylsøkjarar. Leiren var opphavleg tiltenkt å huse berre 3.000 menneske.

MDGs standpunkt er at Noreg bør ta imot minst 750 barn og sårbare personar frå leiren. Bastholm viser til at fleire andre europeiske land allereie har varsla at dei vil stille opp.

– Eg meiner dette burde vere eit spørsmål om vere eller ikkje vere i regjering for KrF. Det handlar om veldig sårbare barn og Noregs solidariske ansvar i eit land som Noreg har eit veldig nært forhold til, seier ho.

KrF er samd i bodskapen om at Noreg bør ta imot asylsøkjarar frå Moira.

– Regjeringa bør følgje opp initiativet frå den tyske forbundskanslaren om å hente barn som treng akutt behandling eller er foreldrelause til Noreg, seier KrFs parlamentariske leiar Hans Fredrik Grøvan.

Om det kan bli aktuelt for KrF å stille ultimatum i saka, seier han derimot ikkje noko om.

