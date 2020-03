LO ber regjeringa passe på at folk framleis har inntekt

innenriks

– Når folk føler utryggleik for sjukdom, er det viktig at dei føler tryggleik for lønn og inntekt. Dette må styresmaktene bidra til. Utryggleik for inntekt kan føre til at folk går på jobb sjølv om dei burde halde seg heime, seier Gabrielsen, som meiner det å sikre inntekta til folk dermed er eit tiltak for å hindre smittespreiing.

LO krev full lønn

Regjeringa skal fredag legge fram krisetiltak for næringslivet.

LO krev full lønn for arbeidstakarar som må vere heime fordi dei er sette i karantene eller fordi skular og barnehagar er stengde.

– Det må vere tydelege, felles reglar, og reglane rundt omsorgspengar må avklarast. Regjeringa må presisere at alle som er sett i karantene, har rett til sjukepengar, lyder krava.

LO støttar at permisjonsreglane blir endra for å lette byrda for bedriftene, men understrekar at det ikkje må gå ut over inntektene til arbeidstakarane.

Samstemt LO og NHO

LO-leiaren møtte torsdag morgon regjeringa ved arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og næringsminister Iselin Nybø (V), saman med NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– Eg bad spesifikt regjeringa òg om å vurdere ein eigen krisepakke for kultursektoren, slik dei gjer i Danmark. Vi har mange medlemmer som er frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande, som no må takast vare på.

Gabrielsen legg til at LO og NHO står i tett kontakt og er samstemde i forventningane til regjeringa.

– Det vi gjer saman no, er ei solidaritetshandling, seier LO-leiaren.

(©NPK)