Kyrkja avlyser alle gudstenester

innenriks

Alle gudstenestene vil vere avlyste frå og med torsdag klokka 18 til og med 26. mars. Også all annan organisert aktivitet i kyrkjene og på soknehus blir avlyst.

– Vi er opptekne av at kyrkja skal vere til stades for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi vere med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus. Derfor må vi endre tilbodet til kyrkja og gå bort frå fysiske gudstenester og samlingar inntil vidare, seier preses for Bispemøtet, Atle Sommerfeldt.

– Vi ønskjer framleis å vere til stades for alle som vil be, ha nokon å snakke med eller oppleve eit fellesskap, men det må skje via radio, nett og Facebook, seier han.

Også Den katolske kyrkja innstiller alle messer og all sosial aktivitet frå og med torsdag. Kyrkjene blir likevel haldne opne, melder Oslo katolske bispedømme.

I unntakstilfelle kan det blir halde gravferder eller andre kyrkjelege handlingar i samråd med lokale helsestyresmakter og dei involverte, opplyser direktør i Kyrkjerådet, Ingrid Vad Nilsen.

– Det er berre strengt nødvendige aktivitetar som kan gjennomførast slik stoda er no, seier Vad Nilsen.

(©NPK)