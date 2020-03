Krisestemning i norsk luftfart

innenriks

Natt til torsdag norsk tid innførte USAs president Donald Trump eit innreiseforbod for utanlandske statsborgarar som har vore i Schengen-området dei siste to vekene. Reisande frå Europa blir stoppa i 30 dagar for å avgrense koronasmitten, og forbodet gjeld frå laurdag.

Som følgje av dette, og dessutan fall i oljepris og at koronautbrotet no offisielt er ein pandemi, stupte Oslo Børs frå start torsdag og fall meir enn 5 prosent på få minutt.

Norwegian-aksjen fall 20 prosent frå start, men har henta seg inn noko. Etter ein halvtime med handel låg aksjen rundt 16 prosent ned.

– Episke dimensjonar

Innreiseforbodet gjer at situasjonen for luftfarten er svært dramatisk, seier leiar i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen.

– Dette har episke dimensjonar for luftfart. Det kan føre til total nedsmelting. Her må styresmaktene gripe inn rett og slett. Heile transportinfrastrukturen innanfor luftfart kan jo endrast dramatisk, seier Carlsen til NTB torsdag morgon.

Torsdag er Flygarforbundet i møte med Samferdselsdepartementet. Regjeringa er i dialog med fleire bransjeaktørar og jobbar no med tiltak for å hjelpe dei. Tiltaka blir lagde fram i morgon, opplyser Samferdselsdepartementet.

– Dette er svært alvorleg og vil få store konsekvensar for flybransjen, som allereie er i ein vanskeleg situasjon, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Fleire land kan følgje etter

SAS og Norwegian flyg som normalt torsdag og har så langt ingen direkte reaksjon på innreiseforbodet.

Dei har frå før innstilt høvesvis 2.000 og 3.000 flyavgangar i tida framover, men mange fleire flygingar kjem truleg til å innstillast.

Flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs seier til E24 at fleire land kan gjere det same som USA.

– Eg ser ikkje bort ifrå at fleire land vil følgje USAs døme etter kvart som virussituasjonen utviklar seg, og det vil slå hardt ut for luftfart og reiseliv, seier Elnæs.

Kraftig omdreiing

Innreiseforbodet til USA tyder ei ytterlegare forverring av ein situasjon som i utgangspunktet var alvorleg, seier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Bransjen taper enorme summar no.

Situasjonen forverrar seg raskt sidan passasjerar forsvinn for flyselskapa.

– Dette har konsekvensar ikkje berre for Noreg, men heile den europeiske luftfarten. Flytilbodet mellom USA og Europa har alltid vore veldig omfattande. Så dette er ei kraftig omdreiing som gjer situasjonen meir alvorleg, seier Lothe.

