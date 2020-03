Korona-krise for konkurstrua turoperatørar

innenriks

– Dette regelverket flytter alt ansvaret for kostnader med kanselleringar over på turoperatøren. Me må sjølve dekke alle kostnader ved avlysing av turar og ikkje berre det, me har også forpliktingar for bestillingar hjå underleverandørar som gjeld sjølv om reiser blir kansellerte. Me treng difor massiv statleg støtte – og det raskt, seier dagleg leiar i Fotefar Temareiser i Sogndal, Yngve Sunde, til NPK.

Har gjester i Sør-Afrika no

Då me snakka med Sunde torsdag føremiddag, kom han rett frå eit krisemøte med staben i Sogn. Sjølv er han og borna plasserte i karantene på heimebane, fordi kona jobbar i korona-råka DigDir på Leikanger. Så Sunde leiar selskapet frå heimekontor.

Samstundes som me snakka med han, landa eit reisefølgje med 26 gjester og Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen som reiseleiarar i Cape Town i Sør-Afrika. Sunde kryssar fingrane for at det ikkje var sett i verk innreiserestriksjonar.

Må kansellere

Fotefar Temareiser har eit omfattande turprogram med pakketurar og kjende reiseleiarar over heile kloden. Både USA, Sør-Afrika, Sør-Amerika, Russland og Italia står på programmet.

Den neste turen, «Den store musikkturen til Memphis, Nashville og New Orleans» med artistane Jan Petter Ringvold og Colleen McFarland som kunstneriske reiseleiarar den 24. mars, har vore fullbooka lenge.

– Avbestillingane har ramla inn dei siste dagane, men me hadde gjennomført den turen dersom det ikkje var for innreiseforbodet frå Europa som er innført i USA, seier Sunde. No er både denne turen og den fullbooka turen i «Jesu fotefar» til Israel med Sylfest Lomheim den 31. mars kansellerte.

Avventar Virke

Allereie den 21. april er det planlagt ny musikktur til USA, då med Claudia Scott som kunstnerisk reiseleiar.

– Me ventar med å ta ei avgjerd om denne og seinare turar. Virke Reiseliv har sendt ut nye retningslinjer etter dette korona-utbrotet og me rettar oss etter desse råda. Nett no er eg svært usikker på kva som skjer med turane våre framover, seier Sunde.

Fotefar har i alt sju planlagde turar, med turen til som er i gang til Sør-Afrika, berre fram til utgangen av april. I tillegg til musikkturane til USA og turen til Israel står ein tur til Berlin med Edvard Hoem, ein til Sicilia og ein til Island på programmet.

Følg råda

Oppmodinga til dei som har kjøpt desse turane, er at dei følgjer med på dei reiseråda som kjem og dei reiserestriksjonar som blir innførte.

– Vi gjer fortløpande vurderingar på turar som ligg lenger enn ein månad fram i tid, seier Yngve Sunde.

Når det gjeld turen til Israel som allereie er avlyst, tilbyr Fotefar dei som har kjøpt denne reisa, tilsvarande tur med same opplegg i 2021.

– Mykje er usikkert nett no, me må berre prøva å gjera det beste ut av situasjonen for alle partar, seier den daglege leiaren.

Krisepakke

Skal Fotefar Temareiser og andre tilsvarande turoperatørar kunna tilby noko som helst i 2021, må dei ha statleg hjelp og det raskt.

– Pakkereisereglementet, som plasserer alt ansvar for å dekke alle kostnader på den enkelte operatøren, er totalt øydeleggjande for bransjen. Dette sa me den gongen desse reglane vart innførte, no kjem me til å sjå konsekvensane og det veldig fort, åtvarar Yngve Sunde. Han vonar på massiv statleg hjelp i krisepakka som blir presentert fredag 13. mars.

(©NPK)