Kong Harald: – Landet vårt er i ein alvorleg situasjon

innenriks

– Landet vårt er i ein alvorleg situasjon som rammar einskildmenneske og heile samfunnet. Det er avgjerande at vi alle tek del i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsetje oss sjølv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følgjer tilrådingar og pålegg frå styresmaktene, seier kong Harald i ei fråsegn torsdag.

– Vi må bidra med det vi kan for å hindre spreiing av viruset, og eg vil særleg takke helsepersonell over heile landet som i desse dagane gjer sitt ytste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håpar at utviklinga snart vil snu.