Gilbert meiner regjeringa har sete på gjerdet

Gilbert føyer seg inn i rekka av legar over heile landet som er alvorleg bekymra over måten virusepidemien har spreidd seg på i Noreg, skriv Klassekampen. Onsdag var Den norske legeforening i møte med helsestyresmaktene. Legane tok opp manglande kapasitet på sjukehusa, mangel på smittevernutstyr og smitteverntiltak som var sett inn for seint.

Mads Gilbert er overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg. Han seier regjeringa har sete på gjerdet når det gjeld handteringa av virusutbrotet, og at den har vist ein tilbakelent haldning.

– No må styresmaktene ta leiinga. Bodskapen min til statsministeren er: Finn fram storslegga, Erna, seier Gilbert til avisa.

Han seier regjeringa i for stor grad har overlate til lokale styresmakter å handtere virusutbrotet. No tar overlegen initiativ til at storbyane i landet, der dei fleste smittetilfella er førebels, går saman om å innføre strengare smitteverntiltak.

– Dette bør skje i løpet av svært kort tid, seier Gilbert.

