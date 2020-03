Frosta stengjer kommunegrensa

innenriks

– Heile Frosta må sjåast på som eit karanteneområde, seier kommuneoverlege Arne Bye til Adresseavisen.

Kommunen meiner at smittesituasjonen på Frosta er uoversiktleg. Det er no registrert 22 smitta, men det reelle talet går ein ut frå, er høgare. I alt bur det 2.600 menneske i kommunen.

Kommunen ber no om at alle reiser over kommunegrensa blir avgrensa til det absolutt nødvendige.

– Det vil seie at berre reiser som har noko å seie for helsa til folk og samfunnskritiske funksjonar, er unnatekne. Nødvendig varetransport inn og ut frå Frosta kan gå som normalt, skriv kommunen på sine eigne nettsider.

Det er førebels ikkje snakk om ei fysisk stenging, men kommunen har moglegheit til å innføre dette.

– Vi har berre eitt verktøy igjen, seier kommuneoverlege Arne Bye og ordførar Frode Revhaug (H).

– Det er rett og slett å få hjelp av forsvaret eller politiet og stengje kommunegrensa fysisk med bom.

