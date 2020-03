Forsikringsselskap blir ringde ned – ber folk vente med å ta kontakt

innenriks

Både Gjensidige og Europeiske Reiseforsikring har det siste døgnet registrert ein auke på 40 prosent i reisesaker.

– Talet på førespurnader er no fire gonger så mange som på ein normal dag, seier kommunikasjonsrådgivar Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring, som er ein del av If, til NTB.

Strøymt på etter USAs innreisenekt

Spesielt etter at USAs president Donald Trump natt til torsdag innførte innreiseforbod for utanlandske statsborgarar som har vore i Schengen-området dei siste to vekene, har førespurnadene strøymt på.

– Vi har auka bemanninga, flyttar tilsette internt i konsernet og intervjuar folk, men det er unntakstilstand no, og kundar må rekne med at det tek ekstra tid før dei får svar, seier Handeland, som kjem med denne oppmodinga:

– Er det førespurnader som kan vente, som til dømes i samband med reiser langt fram i tid, så ber vi om at dei ventar. Dei kan òg bruke nettsida til å melde inn saker, og der står det òg oppdatert informasjon.

– Vi blir ringde ned

Hos Gjensidige er situasjonen den same som hos Europeiske.

– Vi blir ringde ned og klarer ikkje å hjelpe alle kundane så raskt som vi ønskjer, trass i 70 prosent auka bemanning, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i ei pressemelding.

Han ber folk vente med å kontakte forsikringsselskapet om reiser som ligg langt fram i tid, slik at dei kan prioritere dei som har akutt behov for hjelp.

– Sjølv om du er uroa over å reise, bør du vente med avbestilling til det ligg føre eit reiseråd frå styresmaktene for det landet du skal reise til. Du kan ikkje rekne med å få refusjon frå reiseselskapet eller erstatning frå forsikringsselskapet viss du avbestiller ei reise berre fordi du sjølv er uroa over å reise, seier Rysstad.

Ber kundar kontakte flyselskapet

Rysstad seier at dei dekkjer avbestilling av USA-reiser viss avreisa er 12. eller 13. mars, og at dei elles dekkjer tap som ikkje blir dekt av arrangør.

– Men du skal i første omgang kontakte flyselskapet eller reisearrangøren for refundering av reisa, seier Rysstad.

