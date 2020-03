Få stengde kinoar, men mange med avgrensingar

innenriks

Berre fem av kinoane i landet har stengt dørene heilt, og desse skal vere mindre kinoar og militærkinoar, skriv bransjeorganisasjonen Film & Kino på nettsidene sine. Alvdal og Vennesla er dei to siste i rekkja.

Likevel har ei rekkje kinoar innført restriksjonar. Nordisk Film Kino følgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet og avgrensar publikumstalet på visingar til under 500. Kjeda driv 21 kinoar over heile landet. Også Trondheim Kino og Lørenskog kino melder at dei avgrensar kapasiteten, og sel unummererte billettar så publikum kan spreie seg.

Andre delar av kulturlivet merkar òg konsekvensane av koronaviruset. Trøndelag Teater avlyser alle framsyningar fram til 16. mars, Den Nationale Scene (DNS) i Bergen avlyser fram til 21. mars, Rogaland Teater fram til 22. mars. Det Norske Teatret i Oslo avlyser heilt fram til 25. mars. Nationaltheatret avlyser òg alt fram til og med søndag i første omgang.

(©NPK)