– Dette gir ei moglegheit for at vi kan ta imot pasientar som ikkje må på sjukehus, seier byrådsleiar Roger Valhammer i ei pressemelding.

ØHD er eit tilbod i Bergen som skal redusere behovet for akuttinnleggingar i spesialisthelsetenesta. No blir det altså lagt ned ved Bergen helsehus til fordel for ein eigen koronaklinikk.

– I tillegg jobbar vi med å etablere ein eigen korttidssjukeheim for koronasjuke ved Fyllingsdalen sjukeheim, seier Valhammer.

