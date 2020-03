Ap etterlyser krisehjelp til kommunane

innenriks

– Vi ber om at ein no tek vare på kommunane med ekstraordinære ressursar, seier Arbeidarpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NTB.

Ho viser til at smittespreiinga no er over i ein ny fase, der behovet for hjelp er endå større. Samtidig blir det meldt om overbelastning i fleire kommunar.

– Heile systemet vårt og lovverket vårt set presset på førstelinja, dei som er ute i kommunane og har ansvaret, seier Kjerkol.

Arbeidarpartiet ber spesielt om tre grep for å hjelpe kommunane med å handtere krisa:

* ekstra ressursar for å drive smittesporing, handtere lokale utbrot og verne eldre og multisjuke pasientar

* tydelegare retningslinjer til kommunane frå sentrale helsestyresmakter

* meir testutstyr og smittevernutstyr for å verne helsepersonell

– Det er kanskje det viktigaste no, å verne dei som går på jobb og skal passe på andre, seier Kjerkol.

Ho meiner det i framtida òg bør inngåast beredskapskontraktar der norske leverandørar får betalt for å kunne produsere og levere nødvendig utstyr i ei krise.

– Beredskap handlar om å betale for noko du kanskje ikkje får bruk for, og å planleggje for noko du kanskje ikkje treng å gjere. Men denne krisa har vist oss kor viktig det er, seier Kjerkol.

