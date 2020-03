Vidaregåande skule i Levanger stengd ut veka etter at elev er koronasmitta

innenriks

– Dette er snakk om ein elev som kjem frå Frosta. Eleven var sist på skulen førre veke, seier rektor Knut Bergdal ved Levanger vidaregåande skule til Trønder-Avisa.

Etter samråd med fylkesdirektøren for utdanning og kommunelegen er det vedteke å stengje skulen.

– Alle elevar og lærarar er sende heim. Det tyder ikkje at dei er i karantene, seier Bergdal.

Berre eit fåtal av elevane vil bli sette i karantene, opplyser Bergdal. Det er elevar som var i kontakt med den smitta eleven då han sist var på skulen førre veke.

Kommuneoverlege Tommy Aune Rehn seier til same avis at totalt 18 personar er testa i Levanger kommune dei to siste dagane, utan at det så langt har kome melding om positive prøvar.

Han tilrår òg at alle samlingar i offentleg eller privat regi med over 30 personar blir avlyste i Levanger.

– Bakgrunnen for tilrådinga vår er vurderingar gjorde av FHI og Helsedirektoratet, og dessutan vurdering av kommuneleiing og kommuneoverlege rundt lokal smittesituasjon, skriv Levanger kommune på nettsidene sine onsdag.

(©NPK)