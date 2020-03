Vedum ber Solberg ta grep for å redde flybransjen

innenriks

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fryktar langsiktige konsekvensar av virusutbrotet kan bli at viktig infrastruktur forsvinn i Noreg. Både Widerøe, SAS og Norwegian er allereie hardt ramma av utbrotet, som har redusert flytrafikken kraftig.

Vedum utfordra i Stortingets munnlege spørjetime statsminister Erna Solberg (H) på konkrete tiltak som å fjerne flypassasjeravgifta, redusere reiselivsmomsen og fjerne landingsavgifta hos Avinor.

– Med den krisa vi ser i luftfarten, er det viktig at vi raskt kjem saman med tiltak, sa Vedum.

– Likviditet

Solberg sa seg samd i at luftfarten er blant dei områda i økonomien som for tida er hardast ramma, på grunn av svikt i etterspurnaden. Ho peika på at tiltak først og fremst må handle om å betre likviditeten til flyselskapa.

– Nokon av desse forslaga vil ikkje ha noko å seie for likviditetssituasjonen, sa ho.

Statsministeren understreka at regjeringa jobbar hardt med å sjå på totalbelastninga for luftfarten og flyselskapa. Ho peika samtidig på at regjeringa må ta omsyn til regelverk for statsstøtte og likebehandling.

– Det må vere felles tiltak, slo Solberg fast.

Kutt og permisjonar

Widerøe varsla onsdag kutt av 1.500 flyavgangar fram til 31. mai. Dette kjem i tillegg til 4.000 avgangar som vart vedtekne kutta i slutten av februar.

Tysdag bad SAS dei tilsette gå 20 prosent ned i lønn. Selskapet har måtta innstille 2.000 avgangar i mars som følgje av koronautbrotet.

Norwegian varsla same dag permisjonar etter at 3.000 flygingar blir kansellerte dei neste månadene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal drøfte situasjonen i flybransjen med arbeidstakarorganisasjonen Parat seinare onsdag.

