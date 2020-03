Universitetet i Oslo avlyser alle arrangement

innenriks

Avlysingane skjer frå og med torsdag, skriv Universitas.

I tillegg til at alle ikkje-undervisningsrelaterte arrangement blir avlyste, skal mest mogleg undervisning føregå digitalt. All undervisning med over 100 deltakarar skal anten føregå digitalt eller avlysast.

Tysdag kveld valde Humanistisk fakultet ved UiO å avlyse førelesingar i faget EXPHIL03, som har drygt 500 studentar.

På NTNU i Trondheim har det vorte bestemt at alle førelesingar med over 500 deltakarar blir avlyste eller blir utsette. I tillegg skal det gjerast ei vurdering av all undervisning med over 100 deltakarar.

Universitetet i Bergen har avlyst all undervisning med over 500 deltakarar torsdag og vurderer kva som skal skje vidare.

(©NPK)