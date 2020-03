Unge Venstre-leiaren meiner Grande har gjort eit rett val

innenriks

– Trine har gjort ein fantastisk jobb for partiet over ti år. Ho har samarbeidd tett med Unge Venstre, fått oss inn i den regjeringa som vi ønskjer og fått Venstre over sperregrensa to val på rad. Men gitt den situasjonen vi hadde no, var nok dette det rette valet å ta, seier Hansmark, etter at det onsdag vart det klart at Trine Skei Grande trekkjer seg som Venstre-leiar og statsråd.

– Dette er ein veldig vemodig dag. Det skal eg ærleg innrømme, seier han.

Hansmark sit sjølv i valnemnda, som i utgangspunktet samrøystes foreslo at Grande skulle halde fram som leiar.

– Eg synest det har vore ein ryddig prosess. Vi har høyrt rundt med heile organisasjonen og bede om innspel. Eg meiner valnemnda har gjort ein ryddig jobb, seier han.

Hansmark ønskjer ikkje å kommentere dei interne prosessane i partiet.

– No skal vi i gang med eit nytt arbeid, setje oss ned saman og finne ein kandidat vi meiner kan sameine partiet.

