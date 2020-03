Støre etterlyser tydelegare virusråd

innenriks

Opposisjonsleiaren bombarderte statsminister Erna Solberg (H) med spørsmål om virushandteringa då ho møtte til munnleg spørjetime i Stortinget onsdag.

– Får kommunane råd, økonomi og instruksar som sikrar handling? Har vi det utstyret og dei medisinane som trengst? Og er vi som nasjon rusta til å stå i denne krisa som kan vare lenge? Uroa mi er at svara på desse spørsmåla ikkje er eintydig ja, sa Støre.

Ifølgje han har helsepersonell, ordførarar og andre fagfolk alle kome med kritikk.

– Tiltaka har kome for seint, har til dels vore lite konkrete, og informasjonen har verka utydeleg og lite koordinert, sa Støre.

Solberg viste i sitt svar til at Noreg står overfor ein alvorleg situasjon, både med tanke på helseberedskap og konsekvensar for økonomien. Men jobb nummer éin, heldt ho fast på, er å bremse spreiinga av viruset, slik at helsevesenet ikkje blir overbelasta.

– Vi må vere klar over at vi får større høgder. Og denne utviklinga kjem til å gi oss ein topp, sa Solberg.

– Vi må sørgje for å flate ut den toppen. Det er det aller viktigaste vi gjer.

