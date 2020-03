Solberg: – Vi kan ikkje setje heile Noreg i karantene

innenriks

– Eg forstår at det kan vere forvirrande. Samtidig så kan vi ikkje setje heile Noreg i karantene, sa Solberg då ho møtte til munnleg spørjetime i Stortinget onsdag.

Der vart ho utfordra av Framstegspartiets nestleiar Sylvi Listhaug, som etterlyste meir konsistent informasjon og fleire retningslinjer om spreiinga av koronaviruset i Noreg.

– Der ute må eg berre seie at eg trur mange er både forvirra og uroa, sa Listhaug.

Ny fase

Solberg viste til at debatten om koronaviruset blir prega av eit mangfald av røyster. Samtidig har smitten no gått over i ein ny fase, der viruset har byrja å breie seg i folket utan at smittekjelda i kvart enkelt tilfelle er kjend.

– Då vil det bli behov for sterkare tiltak, understreka Solberg.

– Det kan godt tenkjast at det har vore kommunisert litt for dårleg at vi kjem inn i ein situasjon der ein må trappe opp, sa ho.

Men for strenge tiltak – til dømes å setje fleire i karantene – kunne òg ha ramma viktige samfunnsfunksjonar, som til dømes eldreomsorg og helsevesenet i små kommunar, åtvara ho.

Ifølgje Solberg er tiltaksnivået valt ut frå sannsynsutrekningar og det smittebiletet vi har.

Støre kritisk

I spørjetimen vart statsministeren òg bombardert med koronaspørsmål av Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

– Får kommunane råd, økonomi og instruksar som sikrar handling? Har vi det utstyret og dei medisinane som trengst? Og er vi som nasjon rusta til å stå i denne krisa som kan vare lenge? Uroa mi er at svara på desse spørsmåla ikkje er eintydig ja, sa opposisjonsleiaren.

Ifølgje han har helsepersonell, ordførarar og andre fagfolk alle kome med kritikk.

– Tiltaka har kome for seint, har til dels vore lite konkrete, og informasjonen har verka utydeleg og lite koordinert, sa Støre.

Vil bremse spreiinga

Solberg viste i sitt svar til at Noreg står overfor ein alvorleg situasjon, både med tanke på helseberedskap og konsekvensar for økonomien. Men jobb nummer éin, heldt ho fast på, er å bremse spreiinga av viruset, slik at helsevesenet ikkje blir overbelasta.

– Vi må vere klar over at vi får større høgder. Og denne utviklinga kjem til å gi oss ein topp, sa Solberg.

– Vi må sørgje for å flate ut den toppen. Det er det aller viktigaste vi gjer, sa ho.

