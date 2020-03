SAS kuttar prosjekt og trekkjer jobbutlysingar

innenriks

I ein intern e-post informerer finansdirektør Torbjørn Wist om sparetiltaka som kjem for å få selskapet gjennom krisa, ifølgje Børsen.

«For å kompensere for den skarpe nedgangen i inntekter har vi et presserende behov for å kutte kostnader og bevare kontanter», skriv Wist.

Leiinga har jobba med sparetiltak som kan få direkte verknad. Det inneber å stanse eller utsetje ei rekkje prosjekt innan IT, marknadsføring eller som omhandlar andre delar av organisasjonen. SAS vil òg droppe konsulentbruk, trekkje tilbake jobbutlysingar og trekkje budsjetterte kostnader som ikkje trengst for å halde oppe ei sikker drift.

«Vi vil også se kolleger bli midlertidig oppsagt der hvor lovgivningen tillater dette», heiter det i e-posten.

Av e-posten går det fram at SAS' beste estimat er at situasjonen vil normalisere seg rundt juni.

(©NPK)