Russetreff blir vurdert virusavlyst

Fleire russetreff er allereie avlyste som følgje av at stadig fleire blir smitta av koronaviruset. Torsdag blir truleg òg det planlagde treffet på Birkebeineren skistadion 1.–3. mai bestemt avlyst.

– Vi oppfattar situasjonen som alvorleg og har vore førebudde. Det er sannsynleg at vi avlyser, for å minimere kostnadene våre, seier Per Olav Andersen i Lillehammer Olympiapark til VG.

Han garanterer at alle som har kjøpt billett til treffet vil få tilbake pengane sine.

For det store russetreffet i Kongeparken i Gjesdal kommune i Rogaland har ikkje arrangøren fatta noka avgjerd enno. Dei siste åra har rundt 15.000 russ deltatt på arrangementet.

– Vi følgje råda og avgjerdene til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen, og monitorerer situasjonen nøye. Dersom det blir nokon endringar vil vi orientere alle gjestene våre om dette, skriv pressekontakt Aasmund Lund i Landstreff Stavanger, som arrangementet i Kongeparken heiter, til VG.

Også i Oslo er det planlagde Landstreff Oslo avlyst. Det skjedde i slutten av februar og arrangøren opplyser at alle som hadde kjøpt billett allereie har fått tilbake pengane sine.

