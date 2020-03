Rotevatn: – Ikkje dagen for å lansere leiarkandidatur

innenriks

– Dagen i dag er ikkje ein dag for å lansere leiarkandidatur, sa Rotevatn etter eit partimøte på Stortinget onsdag ettermiddag.

Grande kunngjorde kort tid før møtet at ho gir seg som partileiar.

– I dag er eg oppteke av å seie at eg synest Trine har vore ein svært god leiar for Venstre. Mange i Venstre er glad i Trine, og eg trur folk respekterer avgjerda ho har teke. Så er det viktig at vi no står saman som parti framover, sa Rotevatn.

Det no blir opp til valkomiteen å komme med ei ny innstilling, konstaterer han.

– Eg skal snakke med valkomiteen viss dei spør om eg vil snakke med dei.

