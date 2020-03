Røkke-selskap gir 1 million til venstreorientert tankesmie

innenriks

Tankesmia Manifest er plassert godt ut på venstresida og har som mål å påverke Raudt, SV, Ap, Sp og MDG, skriv Aftenposten. No har dei fått 1 million kroner frå Kjell Inge Røkkes selskap Aker Solutions og Kværner til prosjektet sitt Grønn Industri 21.

– Vi treng fagarbeidarane og ingeniørane i industrien for å få til det grøne skiftet, uavhengig av kven som eig bedriftene, seier Magnus E. Marsdal, som leier både prosjektet og tankesmia.

Han seier at miljørørsla og venstresida ikkje har noko anna val enn å samarbeide med storkapitalen. Det skal ikkje ha vorte gitt nokon føringar med pengane som no er donerte frå dei to Røkke-selskapa.

– I Aker applauderer vi alle som er opptekne av industriutvikling. Manifest Tankesmie har teke initiativ til eit interessant prosjekt, som vil skape debatt og peike på moglegheiter for framtidig sysselsetjing, seier kommunikasjonssjef Atle Kigen i Aker ASA til Aftenposten.

Framtiden i våre hender (FIVH) er med på utgreiinga som ser fram mot ei utfasing av oljeproduksjonen i Noreg og grunnlaget for ei grøn omstilling.

– Vi treng å bygge bru mellom dei som bryr seg om arbeidsplassar og dei som bryr seg om klima og miljø, siger leiar Anja Bakken Riise i FIVH.

