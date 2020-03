Oslomet og BI avlyser undervisninga

innenriks

Frå og med torsdag er all klasseromsundervisning og alle forelesingar avlyste ved Handelshøyskolen BI. Undervisning vil no gå føre seg digitalt, skriv Khrono.

Også Oslomet går til same skritt. All undervisning blir avlyst frå torsdag 12. mars. Digital undervisning skal setjast i gang så fort som mogleg, og seinast innan 23. mars.

Universitetet i Bergen har allereie avlyst all undervisning med over 500 deltakarar torsdag og stoppar no all campus-undervisning for medisinstudentar fram til 20. mars.

(©NPK)