innenriks

Tysdag avlyste Operaen alle framsyningane same kveld, og no er det klart at det ikkje blir nokon framsyningar resten av månaden og første veke i april.

Også foajeen, kafeen og restauranten i same bygning blir stengd.

Stenginga skjer som eit førebyggande tiltak mot smittespreiing av koronaviruset, opplyser Operaen i ei pressemelding.

