Militærøvinga Cold Response er avlyst på grunn av koronaviruset

innenriks

Det er sjefen for Forsvarets operative hovudkvarter som i samråd med resten av forsvarsleiinga har teke avgjerda.

– Viruset er no ute av kontroll i samfunnet, og det er ein ny situasjon. Derfor har vi vedteke å setje i verk ei styrt avvikling av øvinga, seier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovudkvarter.

Forsvarsleiinga diskuterte situasjonen gjennom natta etter at helsedirektør Bjørn Guldvog tysdag kveld bad om ei ny vurdering i lys av koronautbrotet.

– Når vi avviklar no, belastar vi heller ikkje helsevesenet unødvendig med sjukdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, seier Jakobsen.

Støtte sivilsamfunnet

Nærare 14.000 soldatar er samla i Nord-Noreg, der feltøvinga skulle starta torsdag. Finland, med 400 soldatar, har allereie trekt seg frå øvinga.

Jakobsen understrekar at Forsvaret må ta ansvar i den uoversiktlege situasjonen som har oppstått, og at personellet deira ikkje skal bidra til smittespreiing i samfunnet. Ved å avbryte øvinga kan Forsvaret òg vere i stand til å verne stridsevna, og det vil frigi ressursar slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tida framover.

Ein del av Forsvarets medisinske personell har òg stillingar i Helse-Noreg, og dei trengst der, heiter det i pressemeldinga.

Styrt avvikling

Cold Response er den største militærøvinga i Noreg i år, og soldatar frå ni land skulle delta. Ho skulle etter planen ha halde på til 18. mars.

Forsvaret jobbar no med å informere alle deltakarar og avdelingar.

Jakobsen påpeikar at det òg blir viktig å gjennomføre ei styrt avvikling, slik at ein ikkje utset samfunnet og Forsvaret for unødvendig risiko.

– Dette tyder ikkje at all operativ aktivitet i Forsvaret stansar. Dei daglege operasjonane våre held fram, men det blir gjort nokre tiltak ut frå utviklinga av koronasmitten i Noreg, slik at vi held oppe beredskapen, opplyser Forsvaret.